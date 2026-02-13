Le 12 septembre du Folk/Blues à la cave du jazz avec Black Bean Wood, la cave du jazz / Salle Sainte Anne, Lorrez-le-Bocage-Préaux

Le 12 septembre du Folk/Blues à la cave du jazz avec Black Bean Wood Samedi 12 septembre, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Seine-et-Marne

Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T21:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Black Bean Wood Plongez dans un univers teinté de cépia, de guitares acoustiques et d’harmonicas. Des reprises oui, mais ré-arrangées sauce Folk Blues! Des « champs de coton » de Creedence à la « Prison de Folsom » de Johnny Cash en passant par les grands Ray Charles, Otis Redding, Little Walter, Sam Cooke, Joe Cocker, The Band et bien d’autres… C’est Blues, c’est folk, c’est Black Bean Wood! (Bee gees, Creedence, Johnny Cash, Ray Charles, Michael Jackson, Ram Jam, Cotton Belly’s, Steevie Wonder, The Band, Allman Brothers band, Canned Heat, Nathaniel rateliff, Slim Harpo, Little Walter, Ben Harper, etc..)

Yann MALEK : chant, harmonica, guiare acoustique

Aurélie SIMENEL : batterie, percussions,

Mick RAVASSAT : chant, guitare acoustique, résonateur

Voir le site de la cave du jazz

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}] [{« link »: « http://lacavedujazz.free.fr »}]

du Blues à la cave du jazz la cave du jazz concert