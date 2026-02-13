Le 21 novembre DAVID LEWIS & Friends, la cave du jazz / Salle Sainte Anne, Lorrez-le-Bocage-Préaux

Le 21 novembre DAVID LEWIS & Friends Samedi 21 novembre, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Seine-et-Marne

Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

Début : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:59:00+01:00

Bobby RANGELL : sax & flûte

David LEWIS : trompette & bugle

Raymond DOUMBÉ : basse

Jérôme ROUBEAU : drums

Benoit GIL : guitare & chant

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France

