Le Bal de la Licorne Osez la Médiévale Attitude ! Salle Saint-Laurent Bayeux

Bayeux

Le Bal de la Licorne Osez la Médiévale Attitude !

Salle Saint-Laurent 46 rue Saint-Laurent Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Bal populaire sur des musiques médiévales en live, au son d’instruments d’époque !

Les Cies Artemusie et Gaita mèneront la danse sur des musiques enchanteresses du Moyen-âge, tresques, caroles, rondeaux, saltarelli et autres réjouissances, Dansez, chantez, amusez-vous.

Bar sur place.

Ce bal populaire est pour vous, danseur ou non, quel que soit votre âge !

Les Cies Artemusie et Gaia mèneront la danse sur des musiques enchanteresses du Moyen-âge, dans le monde merveilleux des tresques, caroles, rondeaux, saltarelli et autres réjouissances, au son des magnifiques instruments d’époque, en live.

Venez participer, danser, chanter ou simplement regarder et vous réjouir.

Bar sur place .

Salle Saint-Laurent 46 rue Saint-Laurent Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 33 89 73 23 la-societe-des-concerts@orange.fr

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English : Le Bal de la Licorne Osez la Médiévale Attitude !

A popular ball featuring live medieval music and period instruments!

Cies Artemusie and Gaita will lead the dance to enchanting music from the Middle Ages, tresques, caroles, rondeaux, saltarelli and other festivities. Dance, sing and enjoy.

Bar on site.

L’événement Le Bal de la Licorne Osez la Médiévale Attitude ! Bayeux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayeux Intercom