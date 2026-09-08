Le Bal Magnétique Aix-en-Provence
samedi 17 octobre 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Le Bal Magnétique
Samedi 17 octobre 2026 à partir de 18h. Place de l’Archevéché Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’esprit des bals populaires s’invite. Trois danseuses revisitent les danses de couple et de ronde, de la pizzica italienne aux farandoles festives, dans un dialogue entre traditions et création contemporaine accessible en LSF.
Dans un décor de mégalythes qui entoure la dernière création de Massimo Fusco, quelques
lumières suffisent à faire naître l’atmosphère chaleureuse des bals populaires. Trois danseuses
entraînent le public et revisitent les danses de couple et de ronde, de la pizzica italienne aux
farandoles festives, dans un dialogue entre traditions et création contemporaine. Portée par une
énergie communicative et une musique aux influences folk et électro, cette création célèbre le
plaisir d’être ensemble, de partager un même élan et de faire communauté par le mouvement.
Au fil du spectacle, la distance entre les interprètes et le public s’estompe peu à peu pour laisser place à une expérience participative accessible à toutes et tous. Chacun est libre de prendre part à la fête, à son rythme, dans un esprit de convivialité, de rencontre et de transmission entre les générations. Ce moment festif et inclusif invite petits et grands à découvrir la danse comme un langage universel, capable de rassembler, d’émouvoir et de créer du lien. Une célébration généreuse où chacun trouve sa place et son propre pas de danse. Une traduction en Langue des Signes Française (LSF) est proposée afin de rendre cette expérienceaccessible aux personnes sourdes et malentendantes.
À la fois danseur et masseur, Massimo Fusco entreprend de mettre en relation la danse et le
soin à travers les installations sonores, visuelles et chorégraphiques immersives CORPS SONORES et CORPS SONORES JUNIORS. La transversalité de ses pratiques corporelles lui ouvre un champs d’actions possibles pour créer des projets chorégraphiques originaux tels que les films CORPS OASIS et le BAL MAGNÉTIQUE, Massimo Fusco est artiste associé aux Hivernales et au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national art et création.
Une traduction en Langue des Signes Française est proposée afin de rendre cette expérience accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
Distribution
Création et chorégraphie Massimo Fusco
Composition et musique live HOT BODIES
Assistante à la chorégraphie Sophie Jacotot
Interprétation danse Garance Bréhaudat, Inés Hernández, Lola Serrano, Sung-Chun Tsai et
Sophie Jacotot en alternance avec Massimo Fusco
Interprétation musique live HOT BODIES en alternance avec Jano
Scénographie Smarin
Costume Tucked
Régie Générale Christophe Poux et Jean Beckerich
Production et diffusion Anémone Production / Margot Guillerm et Adèle Tourte
Presse MYRA / Yannick Dufour et Édouard Rose
Production Corps Magnétiques.
Coproduction Les Hivernales CDCN d’Avignon • Scène 55, Scène conventionnée Art et
création à Mougins • Pôle Arts de la Scène Friche la Belle de Mai • Le Triangle Cité de la
danse / Rennes • La Passerelle Scène nationale de Saint-Brieuc • Accueil-studio Chorège –
CDCN Falaise Normandie • Accueil-studio Danse à tous les étages CDCN itinérant en
Bretagne / réseau Tremplin • Escales Danse • Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée
d’intérêt national Art et création danse à Tremblay-en-France avec le soutien du Département
de le Seine-Saint-Denis • Théâtre de Corbeil-Essonnes / Grand Paris Sud • Atelier de Paris CDCN avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts • Fondation ECArt Pomaret et Fondation Royaumont.
Soutien Direction régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France • Région Bretagne •
Conseil départemental du Val d’Oise Abbaye de Maubuisson • Ville de Rennes • Les Tombées
de la Nuit • Adami • L’Orange Bleue à Eaubonne • Théâtre de Vanves • Le Sémaphore à Port-de-Bouc.
Corps Magnétiques est une compagnie conventionnée par la DRAC Bretagne sur la période
2025-2026.
Une programmation du 3bisF Centre d’arts Contemporains en partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence.
FESTIVAL TANGIBLE
La Biennale d’Aix participe au Festival Tangible, projet dédié aux formes multiples du design, initié et coordonné par Fotokino. Porté par des structures du territoire métropolitain, Tangible se pose à Aix-en-Provence, samedi 17 octobre avec la complicité du 3 bis f, Centre d’arts contemporains, de voyons voir, de l’École Supérieure d’Art et de Gallifet. .
Place de l’Archevéché Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The spirit of folk dances takes center stage. Three dancers reinterpret couple and circle dances—from the Italian pizzica to festive farandoles—in a dialogue between tradition and contemporary creation, presented in French Sign Language (LSF).
L’événement Le Bal Magnétique Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence
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