Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980

Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Balade organisée par Saint-Pair Vivum et commentée par Jean-Michel POUILHE.

Réservation saintpairvivum@yahoo.com. .

Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com

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English : Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980

L’événement Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer