Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer
Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980
Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Balade organisée par Saint-Pair Vivum et commentée par Jean-Michel POUILHE.
Réservation saintpairvivum@yahoo.com. .
Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com
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English : Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980
L’événement Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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