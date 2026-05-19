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Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer

Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer

Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Lieu : Rue de la Chapelle Sainte-Anne

Adresse : RDV devant la Chapelle Sainte Anne

Ville : 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pair-sur-Mer

Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980

Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Balade organisée par Saint-Pair Vivum et commentée par Jean-Michel POUILHE.

Réservation saintpairvivum@yahoo.com.   .

Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95  saintpairvivum@yahoo.com

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English : Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980

L’événement Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980 Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

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