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AGENDA · Saint-Fiel

Le Banquet Fidéliens Saint-Fiel

vendredi 14 août 2026 · Saint-Fiel

Le Banquet Fidéliens Saint-Fiel

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
23000 Saint-Fiel
Département
Creuse
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Saint-Fiel

Le Banquet Fidéliens

Saint-Fiel Creuse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le banque Fidéliens avec marché de producteurs, concert, exposition de véhicules anciens et possibilités de baptême.
Repas su réservation avant le 3 août.
Au menu tomate mozzarella, jambon à la roche/frites, salade fromage, gâteau creusois, café ou thé.   .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 90 57 

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English : Le Banquet Fidéliens

L’événement Le Banquet Fidéliens Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret

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