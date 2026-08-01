Le Banquet Fidéliens Saint-Fiel
vendredi 14 août 2026 · Saint-Fiel
Informations pratiques
Saint-Fiel
Le Banquet Fidéliens
Saint-Fiel Creuse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le banque Fidéliens avec marché de producteurs, concert, exposition de véhicules anciens et possibilités de baptême.
Repas su réservation avant le 3 août.
Au menu tomate mozzarella, jambon à la roche/frites, salade fromage, gâteau creusois, café ou thé. .
Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 90 57
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English : Le Banquet Fidéliens
L’événement Le Banquet Fidéliens Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret
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