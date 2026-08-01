Informations pratiques

Saint-Fiel

Le Banquet Fidéliens

Saint-Fiel Creuse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le banque Fidéliens avec marché de producteurs, concert, exposition de véhicules anciens et possibilités de baptême.

Repas su réservation avant le 3 août.

Au menu tomate mozzarella, jambon à la roche/frites, salade fromage, gâteau creusois, café ou thé. .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 90 57

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English : Le Banquet Fidéliens

L’événement Le Banquet Fidéliens Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret