Le Bar à Vins des Côtes du Rhône durant le Festival d’Avignon Maison des Vins Avignon
Le Bar à Vins des Côtes du Rhône durant le Festival d’Avignon Maison des Vins Avignon vendredi 3 juillet 2026.
Avignon
Le Bar à Vins des Côtes du Rhône durant le Festival d’Avignon
Maison des Vins 6, rue des Trois Faucons Avignon Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Accès à la dégustation (Verre + Éthylotest)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Déjà 19 ans que le Bar à Vins des Côtes du Rhône ravit les papilles des milliers de festivaliers et bat son plein pendant tout le mois de juillet à Avignon, capitale des Côtes du Rhône.
Ambiance conviviale et festive.
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Maison des Vins 6, rue des Trois Faucons Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 24 00
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English : The Côtes du Rhône Wine Bar during the Avignon Festival
Already 19 years old, the Côtes du Rhône Wine Bar delights the taste buds of thousands of festival-goers, and is in full swing throughout July in Avignon, capital of the Côtes du Rhône.
A friendly, festive atmosphere.
L’événement Le Bar à Vins des Côtes du Rhône durant le Festival d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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