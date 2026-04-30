Le Bar à Vins des Côtes du Rhône durant le Festival d’Avignon Maison des Vins Avignon

Avignon

Le Bar à Vins des Côtes du Rhône durant le Festival d’Avignon

Maison des Vins 6, rue des Trois Faucons Avignon Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Accès à la dégustation (Verre + Éthylotest)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Déjà 19 ans que le Bar à Vins des Côtes du Rhône ravit les papilles des milliers de festivaliers et bat son plein pendant tout le mois de juillet à Avignon, capitale des Côtes du Rhône.

Ambiance conviviale et festive.

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Maison des Vins 6, rue des Trois Faucons Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 24 00

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English : The Côtes du Rhône Wine Bar during the Avignon Festival

Already 19 years old, the Côtes du Rhône Wine Bar delights the taste buds of thousands of festival-goers, and is in full swing throughout July in Avignon, capital of the Côtes du Rhône.

A friendly, festive atmosphere.

L’événement Le Bar à Vins des Côtes du Rhône durant le Festival d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme