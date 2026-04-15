LE BARBIER DE SEVILLE, Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon

LE BARBIER DE SEVILLE 3 – 25 juillet Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre Vaucluse

24-( PLEIN TARIF ) 17- ( TARIF CARTE OFF ) 12 ( TARIF ENFANT )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T17:30:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T17:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

À Séville, au début du XIXe siècle, Rosine, une jeune fille orpheline, est retenue captive par son tuteur, le docteur Bartholo, épaulé par son cupide bras droit Basile. Promise à un mariage forcé à ses 18 ans, elle tombe amoureuse d’un mystérieux amant qui la courtise en secret. Ce n’est autre que le comte Almaviva qui, aidé de son ancien valet, le malicieux Barbier Figaro, va tenter de la délivrer… Après L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche, la compagnie des Modits revient avec une version virevoltante du barbier de Séville dans laquelle les personnages sont tour à tour passionnés, amoureux, fous, névrosés, apeurés et aveuglés. En hommage à Rossini, le jeu laisse place à des passages musicaux qui viennent ponctuer l’œuvre.Tous les stratagèmes sont bons pour libérer une captive de son tyran.

“La pièce de Beaumarchais révèle ici tout son comique et sa profondeur. Magnifique ! TTT “Télérama

“ Jubilation et admiration sont au rendez-vous de ce Barbier de Séville. ”Le Monde du ciné

“ Ce Barbier virevoltant et pittoresque est une pépite ! Une mise en scène entre vaudeville et comedia dell’arte qui un offre un vent de liberté salutaire ”Tatouvu

Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre 3 rue Félix-Gras – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

“ Mise en scène précise et rythmée, tout est fait pour servir le comique de situation, avec de la fantaisie brochant sur le tout, pour notre plus grand plaisir ! “Figaro Magazine

@changmartin