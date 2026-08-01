Le Barboteur w/ Super Boum x Têtes Brulées Canal Barboteur Bobigny

Informations pratiques

Peu importe ton cas, on t’attend au Barbo.

Après avoir retourné le KM25 et le Rex Club, Super Boum investit les berges du canal avec le collectif Têtes Brulées pour un apéro qui risque sérieusement de déraper !

Au programme: les résidents des deux collectifs et Ebumaid se relaient derrière les platines avec un cocktail de hard house, trance, bounce et progressive. De quoi transformer ton « je passe juste prendre un verre » en « attends encore un dernier morceau ».

Viens profiter du canal, des copains, d’un verre bien frais et d’une bonne dose de son. L’été n’est pas fini et ton cardio non plus

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 22 Août

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

SUPER BOUM x TÊTES BRULÉES AU BARBO. Tu rentres de vacances ? Tu t’apprêtes à partir ? Tu bosses tout l’été ? Ou t’as juste besoin d’une bonne excuse pour boire un verre au soleil ?

Le samedi 22 août 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T22:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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