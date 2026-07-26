Amour Cosmique : Le Ballet des Aiguilles ? Canal Barboteur Bobigny

Informations pratiques

Sans jamais raconter pourquoi. Suivez leur mouvement Et venez défier le temps !

CADRANS SUPENDUS :

Il est venu le temps de célébrer. Une révolution autour de notre astre solaire préféré. Les aiguilles reviennent au point de départ, comme un secret confié au hasard.

Ici, les heures n’ont plus de mesure, la nuit s’étire sans clôture. Alors franchissez le seuil sans détour, et dansons jusqu’au retour du jour.

LÀ OÙ S’ARRÊTE LE TEMPS :

Lorsque l’aube ose paraître, la nuit refuse encore de disparaître. Les aiguilles renoncent enfin, à distinguer demain d’hier matin. Il reste un souffle, une lumière lente, une présence encore brûlante. Et ceux qui poursuivent le chemin trouveront l’endroit où s’arrête le temps

¡ ? entend offrir à son public une Safer Zone dans laquelle il peut s’exprimer comme il le souhaite, à travers sa danse, son style, son univers. C’est la raison pour laquelle on t’invite à venir comme tu le souhaites, ainsi qu’à respecter celles et ceux qui font de même. Nous appliquons une tolérance zéro quant aux violences discriminatoires, que celles-ci soient sexuelles, racistes, LGBTQIAphobes, grossophobes ou validistes. Sans oui, c’est non, il faut demander le consentement. Durant nos événements, si tu es témoin ou victime d’une quelconque agression, tu pourras retrouver des anges gardiens, identifiables grâce à une veste Venus Safer et des guirlandes, qui seront là pour t’aider. Pour une fête libre, inclusive et plus safe.

Non au racisme, sexisme, LGBTQIAPHOBIE, Grossophobie, validisme.

Le soleil étire un voile d’or, sur les heures qui s’éveillent encore.

L’air s’embrase de rires légers, comme un été prêt à commencer. Les aiguilles tournent et dansent et reviennent au même endroit.

Le samedi 29 août 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T16:00:00+02:00_2026-08-29T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6, rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire

