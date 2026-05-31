Les Aventures d’un Soi Hypothétique — Yara Bou Nassar, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

Les Aventures d’un Soi Hypothétique — Yara Bou Nassar 17 – 19 septembre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

De 9€ à 25€, reservation sur mc93.com dès le 11 juin 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Les Aventures d’un Soi Hypothétique

Yara Bou Nassar

Théâtre — création 2025

Du 17 au 19 septembre

Durée 1h

Salle Christian Bourgois

En arabe et français surtitré

L’itinéraire d’un couple entre cheminement amoureux, initiation artistique et exils successifs, des années 1970 à 2000, est ponctué d’épisodes de guerre. Un récit fragmenté qui inclut l’entourage familial ou amical des deux principaux protagonistes, Nada el Hage et Joseph Bou Nassar, célèbres poétesse et comédien libanais, parents de l’autrice.

Yara Bou Nassar, qui met également en scène le spectacle et y interprète différents rôles, tisse les témoignages, parcourant les lieux d’errances passées comme autant d’illustrations concrètes de l’expérience de l’exil. Elle reconstitue tenants et aboutissants de prises de décision déterminantes, dont on peut interroger à postériori la pertinence, soulignant sans pesanteur les contingences du destin. Musique originale et croquis d’artiste projetés rythment cette subtile et touchante traversée.

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Texte et mise en scène Yara Bou Nassar

Avec Yara Bou Nassar, Elie Youssef

Musique Paed Conca

Illustrations Karen Keyrouz

Scénographie et lumière Laura Knusel

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 9 boulevard lénine Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0141607272 https://www.mc93.com/ Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’État et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production. La MC93 est ouverte au public :

le lundi de 12h à 15h,

du mardi au vendredi à partir de 12h à 18h, ou jusqu’au spectacle.

Le week-end, 1h avant les représentations.

MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis

9 boulevard Lénine

93000 Bobigny

01 41 60 72 72

Métro Ligne 5 Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied

Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture

Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso

Bus 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel-de-ville

En Vélib’ Stations Bobigny – Pablo-Picasso et Jean-Jaurès – Place de la Libération

Le parking de l’hôtel de ville est disponible tous les jours de spectacles (fermeture 1h après la fin des représentations). L’entrée se situe Avenue du Président Salvador Allende à 5 minutes à pied de la MC93.

Les Aventures d’un Soi Hypothétique

© Philip Frowein