Deux œuvres énigmatiques signées Guillaume Bottazzi, Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny, Bobigny

Informations pratiques

Deux œuvres énigmatiques signées Guillaume Bottazzi 19 et 20 septembre Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny Seine-Saint-Denis

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ces deux œuvres accueillent les visiteurs. Elles ont été réalisées en 2021.

Cette commande in situ implique une approche globale prenant en compte différents paramètres spécifiques au lieu où elles sont installées.

Réalisées avec des émaux, une matière naturelle qui, grâce à ses propriétés réflectives, immerge le spectateur et facilite son appropriation.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny 36 avenue Karl Marx 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}]

Découverte d’œuvres de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris