Méli-Mélo au Barboteur – Open air gratuit Canal Barboteur Bobigny

Informations pratiques

Un mois après la troisième édition du Méli-Mélo Festival, le crew revient en trombe dans la vie pantinoise et balbynienne avec une aprem au bord de l’eau et une soirée au bord des larmes (de joie, bien sûr).

Le cap ? Danser à s’en crever les poumons, gainer les mollets comme une joueuse de twirling baton et jouir devant des sons oubliés de l’era 90-2000.

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CANAL BARBOTEUR – 16h à 00h

Entrée gratuite

Doublure B2B Gaston

Alice Yuki B2B Vénus en Rétrograde

Arvè B2B La Collav

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DOCK B – 0h à 6h

Billetterie cool price : 5/8/10€ (+frais billetterie)

Ultime 2000

So-Fi

Cee-Djee

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INFOS PRATIQUES ⛵️

Date : Samedi 8 août 2026

⏰ 16h – 00h // 00h – 06h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

BARBOTEUR :

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

DOCK B :

Place de la Pointe, Pantin

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Eglise de Pantin

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Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Les canicules sont passées, la fraicheur est rentrée et ça tombe bien : le canal est encore irrigué. L’occasion de se retrouver samedi 8 août à Pantin avec les maîtres nageur.euses du Canal Barboteur et les arrimeurs fous du Dock B. Car oui, vous avez bien entendu, cette soirée sera double – tout comme la vue de certains au clap de fin.

Le samedi 08 août 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-08T16:00:00+02:00_2026-08-08T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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