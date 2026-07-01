Le Baroudeur Musical CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

Le Baroudeur Musical

CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le 24 juillet, guinguette live Au Chapit’O à Campan ! Le Baroudeur Musical anime le chapiteau au fil de son répertoire voyageur. Une soirée conviviale et chaleureuse dans l’esprit guinguette.

petite restauration et bar sur place .

CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75

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English :

On July 24, live guinguette at Au Chapit’O %E0 Campan! Le Baroudeur Musical will entertain the crowd in the big top with their travel-inspired repertoire. A warm and friendly evening in the spirit of a guinguette.

L’événement Le Baroudeur Musical Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65