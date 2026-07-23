Informations pratiques

Castelnau-le-Lez

LE BASERO PURA VIDA

390 Chemin des Cauquilloux Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03

Le Basero c’est votre nouvelle soirée d’été chez Pura Vida.

Cinq dates pendant lesquelles vous pourrez manger (à volonté), danser… & vous amuser !

Le Basero c’est votre nouvelle soirée d’été chez Pura Vida.

Cinq dates pendant lesquelles vous pourrez manger (à volonté), danser… & vous amuser !

N’oubliez pas de réserver votre table, on vous attend nombreux

Réservation au 04 67 71 92 86 .

390 Chemin des Cauquilloux Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 71 92 86

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English : LE BASERO PURA VIDA

Le Basero is your new summer night out at Pura Vida.

Five nights where you can eat (if you want), dance… and have fun!

L’événement LE BASERO PURA VIDA Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER