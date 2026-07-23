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LE BASERO PURA VIDA Castelnau-le-Lez

jeudi 23 juillet 2026 · Castelnau-le-Lez

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
390 Chemin des Cauquilloux
Ville
34170 Castelnau-le-Lez
Département
Hérault
Tarif
15 15

Castelnau-le-Lez

LE BASERO PURA VIDA

390 Chemin des Cauquilloux Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03

Le Basero c’est votre nouvelle soirée d’été chez Pura Vida.
Cinq dates pendant lesquelles vous pourrez manger (à volonté), danser… & vous amuser !
Le Basero c’est votre nouvelle soirée d’été chez Pura Vida.
Cinq dates pendant lesquelles vous pourrez manger (à volonté), danser… & vous amuser !

N’oubliez pas de réserver votre table, on vous attend nombreux
Réservation au 04 67 71 92 86   .

390 Chemin des Cauquilloux Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 71 92 86 

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English : LE BASERO PURA VIDA

Le Basero is your new summer night out at Pura Vida.
Five nights where you can eat (if you want), dance… and have fun!

L’événement LE BASERO PURA VIDA Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER

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