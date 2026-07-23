LE BASERO PURA VIDA Castelnau-le-Lez
jeudi 23 juillet 2026 · Castelnau-le-Lez
Informations pratiques
Castelnau-le-Lez
LE BASERO PURA VIDA
390 Chemin des Cauquilloux Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03
Le Basero c’est votre nouvelle soirée d’été chez Pura Vida.
Cinq dates pendant lesquelles vous pourrez manger (à volonté), danser… & vous amuser !
Le Basero c’est votre nouvelle soirée d’été chez Pura Vida.
Cinq dates pendant lesquelles vous pourrez manger (à volonté), danser… & vous amuser !
N’oubliez pas de réserver votre table, on vous attend nombreux
Réservation au 04 67 71 92 86 .
390 Chemin des Cauquilloux Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 71 92 86
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English : LE BASERO PURA VIDA
Le Basero is your new summer night out at Pura Vida.
Five nights where you can eat (if you want), dance… and have fun!
L’événement LE BASERO PURA VIDA Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER
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