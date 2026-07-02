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AGENDA · Mesnil-Saint-Père

Le Bateau Ivre Promenade commentée Mesnil-Saint-Père

jeudi 2 juillet 2026 · Mesnil-Saint-Père

Le Bateau Ivre Promenade commentée Mesnil-Saint-Père

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Port de Mesnil Saint-Père
Ville
10140 Mesnil-Saint-Père
Département
Aube
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Mesnil-Saint-Père

Le Bateau Ivre Promenade commentée

Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08

Promenade commentée d’1 heure, sur l’historique du Lac d’Orient.

Sur réservation auprès de La Mangeoire.

Départ du Port de Mesnil St Père, selon conditions météorologiques.   .

Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72  mangeoire@wanadoo.fr

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English :

L’événement Le Bateau Ivre Promenade commentée Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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