Le Bel été Espace Artisanal Office de Tourisme Bois-d’Amont
Le Bel été Espace Artisanal Office de Tourisme Bois-d’Amont samedi 30 mai 2026.
Bois-d’Amont
Le Bel été
Espace Artisanal Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Boutique éphémère artisanal accueillant 13 artisans locaux d’univers diverses qui vous propose des articles en bois, des bières, des bijoux, des biscuits, de la carterie, de la poterie, des confitures, de la photographie, des pierres naturelles, des savons, des terrines, de la couture. Beaucoup d’idées cadeaux à offrir ou à s’offrir. .
Espace Artisanal Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 37 64 24 petitjean.camille06@gmail.com
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English : Le Bel été
L’événement Le Bel été Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses