Le Bel été Espace Artisanal Office de Tourisme Bois-d’Amont

Bois-d’Amont

Le Bel été

Espace Artisanal Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Boutique éphémère artisanal accueillant 13 artisans locaux d’univers diverses qui vous propose des articles en bois, des bières, des bijoux, des biscuits, de la carterie, de la poterie, des confitures, de la photographie, des pierres naturelles, des savons, des terrines, de la couture. Beaucoup d’idées cadeaux à offrir ou à s’offrir. .

Espace Artisanal Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 37 64 24 petitjean.camille06@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Bel été

L’événement Le Bel été Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses