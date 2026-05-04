Castanet-Tolosan

LE BLEU VÉGÉTAL (PASTEL, INDIGO ET AUTRES)

salle de l’odalisque Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : 155 – 155 – EUR

155

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:30:00

fin : 2026-06-11 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-11

Venez découvrir le bleu végétal (du pastel du teinturier et d’autres plantes à indigo), et les techniques de teinture.

Lors de ces 2 jours, vous apprendrez l’extraction du pigment à partir des feuilles de pastel,le montage de cuves de 2 sortes, différentes techniques de réserves (pliages, impression de pâte de réserve, sérigraphie) 155 .

salle de l’odalisque Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover plant blue (from dyer?s woad and other indigo plants), and dyeing techniques.

L’événement LE BLEU VÉGÉTAL (PASTEL, INDIGO ET AUTRES) Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE