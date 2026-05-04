LE BLEU VÉGÉTAL (PASTEL, INDIGO ET AUTRES) Castanet-Tolosan
LE BLEU VÉGÉTAL (PASTEL, INDIGO ET AUTRES) Castanet-Tolosan mercredi 10 juin 2026.
Castanet-Tolosan
LE BLEU VÉGÉTAL (PASTEL, INDIGO ET AUTRES)
salle de l’odalisque Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : 155 – 155 – EUR
155
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:30:00
fin : 2026-06-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-11
Venez découvrir le bleu végétal (du pastel du teinturier et d’autres plantes à indigo), et les techniques de teinture.
Lors de ces 2 jours, vous apprendrez l’extraction du pigment à partir des feuilles de pastel,le montage de cuves de 2 sortes, différentes techniques de réserves (pliages, impression de pâte de réserve, sérigraphie) 155 .
salle de l’odalisque Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover plant blue (from dyer?s woad and other indigo plants), and dyeing techniques.
L’événement LE BLEU VÉGÉTAL (PASTEL, INDIGO ET AUTRES) Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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