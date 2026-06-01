Le classique c’est fantastique ! – Concert de l’Orchestre Symphonique Toulouse Lauragais, Salle du Lac Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

Le classique c’est fantastique ! – Concert de l’Orchestre Symphonique Toulouse Lauragais Dimanche 14 juin, 17h00 Salle du Lac Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

L’Orchestre Symphonique Toulouse Lauragais (OSTL) est un orchestre symphonique amateur fondé en 2005 par des musiciens passionnés dans le cadre de l’association Musique Ensemble en Lauragais (M E L). Il est actuellement composé d’une quarantaine de musicien.nes venant de la métropole de Toulouse et du Sicoval.

Le dimanche 14 juin, à 17h à la salle du lac, découvrez les œuvres du répertoire très variés de l’OSTL qui joue de la musique baroque, classique, des musiques de films et même des airs de comédie musicale.

Salle du Lac Castanet-Tolosan Salle du lac 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Découvrez les œuvres du répertoire très variés de l’OSTL castanet-tolosan musique