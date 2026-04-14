Le bleu végétal (pastel, indigo et autres), salle de l’odalisque, Castanet-Tolosan
Le bleu végétal (pastel, indigo et autres), salle de l’odalisque, Castanet-Tolosan mercredi 10 juin 2026.
Le bleu végétal (pastel, indigo et autres) 10 et 11 juin salle de l’odalisque Haute-Garonne
tarif : 155 euros les 2 jours, repas et hébergements non compris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T09:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00
Lors de ces 2 jours, vous apprendrez : l’extraction du pigment à partir des feuilles de pastel,le montage de cuves de 2 sortes, différentes techniques de réserves (pliages, impression de pâte de réserve, sérigraphie)
salle de l’odalisque 31320 castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Grande Bordé Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/couleurs-en-herbe/evenements/pastel-et-indigo-a-la-decouverte-du-bleu-vegetal-1 »}]
Venez découvrir le bleu végétal (du pastel du teinturier et d’autres plantes à indigo), et les techniques de teinture. pastel teinture végétale
couleursenherbe
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