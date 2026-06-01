Le Bleue Quintet en concert au 360 Music Factory à Paris, 360 Music Factory, Paris
Le Bleue Quintet en concert au 360 Music Factory à Paris, 360 Music Factory, Paris vendredi 19 juin 2026.
Le Bleue Quintet en concert au 360 Music Factory à Paris Vendredi 19 juin, 20h00 360 Music Factory Paris
de 0 à 20 euros selon les tarifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00
Bleue quintet
Coup de coeur Télérama de la Folle Journée de Nantes, le Bleue Quintet est une fusion entre la musique de chambre, la culture classique et la musique électronique. Le groupe s’est produit en France et à travers le monde, jusqu’au Japon. Leur premier disque est sorti en 2024 sur le label Mirare.
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« Esprit électropunk et ambiance survoltée dans la salle » TÉLÉRAMA
« Un album intense » L’HUMANITÉ
« Des contrées musicales inattendues » FRANCE INTER
« Un tour de force » L’ÉCLAIREUR FNAC
Distribution :
– Justine Metral, Frédéric Deville, Paul Colomb, Michèle Pierre, Louis Rodde : violoncelles
– Anaïs Georgel : sonorisation
Le Ponton des Arts et le projet « Bleue Quintet » est soutenu par la DRAC Ile-de-France en 2026 au titre de l’aide au projet.
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Envolées celtiques, énergie punk, improvisations techno et force émotionnelle du violoncelle se mêlent en une fresque vibrante portée par cinq interprètes virtuoses à la vitalité contagieuse.
© Seka
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