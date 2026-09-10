LE BLINDTEST DES 3T 80’S CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE BLINDTEST DES 3T 80’S

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04 2026-12-14

L’incontournable Blindtest des 3T fait peau neuve… Les Clotildes et le phénoménal Bruno Aguiar vous embarquent direction les années 80 ! Vous allez chanter, danser, rire, faire la fête et vivre l’ambiance 3T par excellence !

Le sujet Imaginez… Au fond d’une rue animée, les enseignes au néon clignotent en rose, violet et bleu électrique. L’air sent le cuir des vestes, la laque pour cheveux et un peu la fumée des clubs voisins. Tout, dans les années 80, est senti à fond — la joie, la tristesse, l’amour, la peur. La musique en est le miroir exubérante, artificielle parfois, mais profondément humaine. Une décennie où danser, c’était vivre et oublier, le temps d’un refrain. C’est l’ambiance du Blindtest des 3T années 80.

Musique en live, épreuves insolites, chansons à l’envers, sketch interactif, bonus vitesse, surprises pour les vainqueurs… bref un véritable SHOW !! Préparez-vous à ne plus maitriser vos élans ! En famille, en couple, avec vos collègues… Un conseil, choisissez bien vos partenaires, et révisez bien vos classiques… Si tu Shazam, tu payes ta bière !

Le petit plus Vous pourrez profiter de l’apéro tapas dès 19h30 et pendant toute la soirée. Et comme on est très gourmands, on vous a concocté des petites nouveautés à la carte.

PS Le meilleur costume de la soirée aura une surprise ! 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The must-see 3T Blind Test gets a makeover… The Clotildes and the phenomenal Bruno Aguiar are taking you back to the ’80s! You’ll sing, dance, laugh, party, and experience the quintessential 3T vibe!

L’événement LE BLINDTEST DES 3T 80’S Toulouse a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE