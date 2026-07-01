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AGENDA · Ruminghem

Le Bôbar à Roulettes Ruminghem

lundi 20 juillet 2026 · Ruminghem

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Adresse
141 grand chemin de l'église
Ville
62370 Ruminghem
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Ruminghem

Le Bôbar à Roulettes

141 grand chemin de l’église Ruminghem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

La Note Bleue se déplace avec sa caravane, des jeux flamands, des jeux de société, des livres… Ouvert à tous. Au city, à Zutkerque.   .

141 grand chemin de l’église Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 95 86 19 58  lanotebleue@live.com

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English :

L’événement Le Bôbar à Roulettes Ruminghem a été mis à jour le 2026-07-13 par CPETI Région Audruicq

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