Informations pratiques

Ruminghem

Le Bôbar à Roulettes

141 grand chemin de l’église Ruminghem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

La Note Bleue se déplace avec sa caravane, des jeux flamands, des jeux de société, des livres… Ouvert à tous. Au city, à Zutkerque. .

141 grand chemin de l’église Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 95 86 19 58 lanotebleue@live.com

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English :

L’événement Le Bôbar à Roulettes Ruminghem a été mis à jour le 2026-07-13 par CPETI Région Audruicq