Informations pratiques

Ruminghem

Linogravure

141 grand chemin de l’église Ruminghem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

La Note Bleue propose un atelier créatif pour les enfants de 5 à 10 ans. Linogravure sur mousse, sur le thème de la mer. 5€ (+adhésion) .

141 grand chemin de l’église Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 95 86 19 58 lanotebleue@live.com

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English :

L’événement Linogravure Ruminghem a été mis à jour le 2026-07-13 par CPETI Région Audruicq