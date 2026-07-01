AGENDA · Ruminghem
Linogravure Ruminghem
mardi 21 juillet 2026 · Ruminghem
Informations pratiques
Ruminghem
Linogravure
141 grand chemin de l’église Ruminghem Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
La Note Bleue propose un atelier créatif pour les enfants de 5 à 10 ans. Linogravure sur mousse, sur le thème de la mer. 5€ (+adhésion) .
141 grand chemin de l’église Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 95 86 19 58 lanotebleue@live.com
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English :
L’événement Linogravure Ruminghem a été mis à jour le 2026-07-13 par CPETI Région Audruicq
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