Le bois, une ressource durable : initiation aux savoir-faire avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Le bois, une ressource durable : initiation aux savoir-faire avec La Planche Vendredi 24 avril, 16h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

de découvrir les métiers du bois.

À partir de 15 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

À l’aide d’une scie et de ciseaux à bois, réalisez un assemblage à mi-bois. Une manière ludique et concrète d’appréhender la matière, le travail de la main et

Crédits La Planche