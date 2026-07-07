Le bonheur clandestin Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Le bonheur clandestin

Jeudi 11 février 2027 de 20h à 21h.

Vendredi 12 février 2027 de 20h30 à 21h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:00:00

fin : 2027-02-11 21:00:00

Date(s) :

2027-02-11 2027-02-12

Cirque avec la bande

Alice Rende

Compagnie AR

Dans le cadre de la BIAC - Biennale Internationale des Arts du Cirque

Faut-il oser faire le premier pas ou attendre que l’autre s’y risque ? Dans un espace domestique devenu impraticable, la surface est recouverte de clous, deux femmes tentent pourtant de l’habiter. Le bonheur clandestin, nouvelle création de la compagnie AR, met en scène un duo de contorsion qui explore un lieu où le bonheur ne se donne pas immédiatement à voir.



Il ne s’agit ni d’une épreuve d’endurance solitaire ni d’une utilisation de l’autre à des fins personnelles, mais d’une traversée qui suppose la construction d’un échange fragile et délicat, obligeant à inventer une manière de partager l’épreuve sans la transférer. La ressemblance avec les fakirs est volontairement détournée. Il n’est pas question ici d’ascèse ou de goût du spectaculaire, mais plutôt de tentatives d’attention. La planche à clous n’est pas un numéro, elle matérialise l’adversité…



Dès lors, la contrainte devient la possibilité d’une expérience de perception et de ralentissement dans une forme d’interdépendance. Le clou du spectacle, c’est la façon dont on tient ensemble dans cette métaphore du monde où il nous faut avancer même quand ça pique. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Circus with the Gang

Alice Rende

Compagnie AR

As part of BIAC—the International Circus Arts Biennial

L’événement Le bonheur clandestin Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille