Informations pratiques

Arbois

Le Bonnet d’âne 2

Arbois Jura

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Durée 3 jours

Oublie la destination, l’aventure commence au premier coup de pédale.

Tu attends le moment idéal pour partir à l’aventure ? Spoiler il n’arrivera jamais.

Bienvenue chez **Bonnet d’Âne**, l’aventure à vélo où la seule chose dont tu es sûr, c’est ton point de départ. Pour le reste ? On improvise, on vit, et surtout, on casse les codes.

**Le concept est simple, mais radical **

1. Tu viens avec ton vélo (tous les modèles sont les bienvenus, du vieux biclou au gravel dernier cri).

2. Le jour J, on tire au sort les règles du jeu. C’est ce règlement imprévisible qui définira les contraintes de ton parcours pour la journée.

3. Tu reçois ton carnet scellé. À l’intérieur des points de passage obligatoires, des défis à relever et, surtout, ton lieu de bivouac pour le soir.

Ensuite ? Tu es libre. Tu traces ta route en t’adaptant au règlement imposé, selon tes envies et ton feeling.

Que tu sois un baroudeur aguerri en quête d’un nouveau défi ou quelqu’un qui n’a jamais osé franchir le pas, Bonnet d’Âne, c’est ta place. Ici, pas de jugement, pas d’élitisme. Juste du vélo, de l’inconnu, une ambiance conviviale et une sacrée dose de dépassement de soi.

Ici, on ne cherche pas la performance chronométrée. On cherche la capacité à s’adapter, la rencontre, le bivouac partagé et ce sentiment de liberté pure quand tu réalises que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais.

**Tu te sens prêt à lâcher prise et à rejoindre l’aventure ?**

Abonne-toi à la page, garde un œil sur les prochaines dates, et prépare ton vélo. On ne te promet pas un parcours facile, on te promet une aventure que tu ne seras pas près d’oublier.

À très vite sur la route !

Organisateur association UK ORGANISATION

Créateur d’aventure

Une aventure peut changer le monde. Mais elle commence toujours par changer la tienne.

Chez UK Organisation, nous n’organisons pas de simples événements nous créons le terrain pour que vous puissiez écrire une page de votre vie.

Que vous participiez à l’un de nos événements ou que vous portiez un projet personnel, notre ambition est la même vous faire vivre une expérience qui va bien au-delà de l’effort physique. Ici, le chrono importe peu. Ce qui compte, c’est l’histoire que vous construisez, l’émotion que vous allez chercher et cette trace indélébile que vous laissez derrière vous en dépassant vos propres standards.

Nous sommes là pour être vos partenaires de terrain. Si vous avez un projet, une idée qui vous semble folle, nous sommes à vos côtés pour vous aider à construire votre impossible. Notre rôle est de vous mettre en mouvement, de vous bousculer quand il le faut et de vous donner les moyens d’aller chercher ce dont vous vous croyez incapables. .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 20 73 93

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English : Le Bonnet d’âne 2

L’événement Le Bonnet d’âne 2 Arbois a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA