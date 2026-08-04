Le Bossu de Notre Dame Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Le Bossu de Notre Dame

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Esmeralda, Quasimodo, Gringoire, Phoebus et Frollo vous entrainent dans une histoire pleine de rebondissements, d’action, de chansons et d’humour. Un spectacle à décourvir en famille dès 5 ans. Une version inédite, drôle et moderne du chef-d’oeuvre de Victor Hugo, un spectacle enchanteur et captivant, savoureux mélange de théâtre, de commedia dell’arte et de comédie musicale.

Olivier Solivérès, auteur et metteur en scène moliérisé, nous plonge en plein milieu du XVe siècle dans des décors somptueux, pour une version originale, drôle et poétique du chef d’œuvre de Victor Hugo. Duels, poursuites, intrigues une histoire d’amour pleine de rebondissements, d’action, de poésie et d’humour, qui ravira petits et grands.

️ Bande annonce (Anaphora Productions) Cliquez ici

ON EN PARLE

LE PARISIEN Tous les ingrédients d’une bonne pièce sont là ! Victor Hugo serait fier de ce spectacle.

ELLE De combats d’épée en farces qui font rires de 4 à 104 ans, cette adaptation est une très belle surprise !

LE PARISCOPE Une adaptation très originale, dynamique et franchement très drôle. Les situations cocasses s’enchaînent en cascade pour le plus grand plaisir du public. A faire découvrir à toute la famille.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Le Bossu de Notre Dame

L’événement Le Bossu de Notre Dame Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie