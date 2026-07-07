LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 56 – 56 – 68

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:29:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Au Palais des Congrès, une comédie baroque, dansante, chantante

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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48

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English :

At the Palais des Congr%E8s, a baroque comedy filled with dancing and singing

L’événement LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME