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LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

vendredi 23 octobre 2026 · Place Armand Lanoux · Perpignan

LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:29:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
56 56 68 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 56 – 56 – 68

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:29:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Au Palais des Congrès, une comédie baroque, dansante, chantante
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

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English :

At the Palais des Congr%E8s, a baroque comedy filled with dancing and singing

L’événement LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME

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