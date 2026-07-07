LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan
vendredi 23 octobre 2026 · Place Armand Lanoux · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 56 – 56 – 68
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:29:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Au Palais des Congrès, une comédie baroque, dansante, chantante
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
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English :
At the Palais des Congr%E8s, a baroque comedy filled with dancing and singing
L’événement LE BOURGEOIS GENTILHOMME BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME
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