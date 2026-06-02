Le Bousier humain, Dans toute la ville, Villeurbanne

Le Bousier humain Samedi 20 juin, 10h00 Dans toute la ville Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Le bousier est un insecte qui ne pèse que quelques grammes, mais peut tracter plus de mille fois son poids. Jérôme Portier fait de même avec son immense barda. Et, parce qu’on promène tous un peu notre bagage personnel, il part sur les routes à la rencontre des habitant·e·s.

Tout public

Dans toute la ville 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le bousier est un insecte qui ne pèse que quelques grammes, mais peut tracter plus de mille fois son poids…

© Yassine Lemonnier