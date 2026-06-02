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Le Bousier humain, Dans toute la ville, Villeurbanne

Le Bousier humain, Dans toute la ville, Villeurbanne

Le Bousier humain, Dans toute la ville, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Dans toute la ville

Adresse : 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Le Bousier humain Samedi 20 juin, 10h00 Dans toute la ville Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Le bousier est un insecte qui ne pèse que quelques grammes, mais peut tracter plus de mille fois son poids. Jérôme Portier fait de même avec son immense barda. Et, parce qu’on promène tous un peu notre bagage personnel, il part sur les routes à la rencontre des habitant·e·s.

Tout public

Dans toute la ville 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Le bousier est un insecte qui ne pèse que quelques grammes, mais peut tracter plus de mille fois son poids…

© Yassine Lemonnier

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