Le Bout-des-Landes en balade Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Marchons ensemble à la découverte du Bout-des-Landes !Au programme : Visite de la cour artisanale, du jardin des églantiers, des réalisations street art du quartier. Une présentation du projet de la résidence autonomie sera également proposée.La balade se terminera autour d’un goûter partagé au Centre socioculturel du Bout-des-Landes.

Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes 44300

02 40 41 61 30 http://metropole.nantes.fr/projet-nantes-nord



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