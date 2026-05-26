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Le Bout-des-Landes en balade Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes

Le Bout-des-Landes en balade Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes

Le Bout-des-Landes en balade Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères - Accoord

Adresse : 12 Rue de Concarneau, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 14:30 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

Marchons ensemble à la découverte du Bout-des-Landes !Au programme : Visite de la cour artisanale, du jardin des églantiers, des réalisations street art du quartier. Une présentation du projet de la résidence autonomie sera également proposée.La balade se terminera autour d’un goûter partagé au Centre socioculturel du Bout-des-Landes.

Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes 44300
02 40 41 61 30 http://metropole.nantes.fr/projet-nantes-nord


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