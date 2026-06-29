le Brass Band BorGiAq en concert au Théâtre La Dolce Vita ! Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 11 mars 2027.

Andernos-les-Bains

le Brass Band BorGiAq en concert au Théâtre La Dolce Vita !

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:30:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Depuis 20 ans, le Brass Band BorGiAq (Bordeaux-Gironde-Aquitaine), fait figure d’institution dans le paysage musical du Sud-Ouest.

Composé d’une quarantaine de musiciens, l’orchestre fait vibrer la scène musicale régionale avec la puissance et la finesse de ses cuivres.

L’ensemble propose un répertoire éclectique qui mêle morceaux classiques revisités, créations contemporaines, envolées cinématographiques et moments plus intimes où la virtuosité laisse place à la poésie musicale.

Notre avis La puissance des cuivres du Brass band est irrésistible

Durée 1h15 Tout public dès 10 ans. .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : le Brass Band BorGiAq en concert au Théâtre La Dolce Vita !

L’événement le Brass Band BorGiAq en concert au Théâtre La Dolce Vita ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains