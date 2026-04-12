Méobecq

Le Brenne Bar fait son Bal Trad !!!

35 route de Buzançais Méobecq Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Bal Trad 21h & Atelier initiation à la Danse Trad pour les enfants 18h !

Infos à venir. 5 .

35 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 14 brennebar@gmail.com

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English :

The Brenne bar welcomes Cat & the Mint, considered one of the most remarkable combos in Rhythm’n’blues today.

L’événement Le Brenne Bar fait son Bal Trad !!! Méobecq a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne