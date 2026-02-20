Visite autour de l’abbaye de Méobecq

Méobecq Indre

Début : Jeudi 2026-07-23 14:30:00

2026-07-23

Découvrez l’imposante abbaye de Méobecq fondée au 7e siècle en compagnie de Christine Méry-Barnabé.

Le rayonnement spirituel de l’abbaye de Méobecq, fondée par Saint Cyran au 7ème siècle, s’étendait bien au-delà des frontières de la Brenne. Les bâtiments rescapés laissent imaginer aujourd’hui malgré les ravages des hommes et du temps la grandeur des temps passés. Après la visite de l’église abbatiale avec ses fresques, nous évoquerons la vie monastique près des vestiges des bâtiments de l’enclos toujours en cours de préservation. Enfin nous redécouvrirons les liens de l’abbaye avec la province du Québec. .

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Discover the imposing Méobecq Abbey founded in the 7th century in the company of Christine Méry-Barnabé.

