Méobecq

Les cafés du rock

Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Une semaine de concerts gratuits dans les cafés du territoire de la CdC Val de l’Indre Brenne.

Programmation en attente. .

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire

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English :

A week of free concerts in the cafés of the territory of the CdC Val de l’Indre Brenne.

L’événement Les cafés du rock Méobecq a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne