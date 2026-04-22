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Les cafés du rock Méobecq

Les cafés du rock Méobecq mercredi 24 juin 2026.

Ville : 36500 Méobecq

Département : Indre

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Méobecq

Les cafés du rock

Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Une semaine de concerts gratuits dans les cafés du territoire de la CdC Val de l’Indre Brenne.
Programmation en attente.   .

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

A week of free concerts in the cafés of the territory of the CdC Val de l’Indre Brenne.

L’événement Les cafés du rock Méobecq a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne

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