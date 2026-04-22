Les cafés du rock Méobecq
Les cafés du rock Méobecq mercredi 24 juin 2026.
Méobecq
Les cafés du rock
Méobecq Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Une semaine de concerts gratuits dans les cafés du territoire de la CdC Val de l’Indre Brenne.
Programmation en attente. .
Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire
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English :
A week of free concerts in the cafés of the territory of the CdC Val de l’Indre Brenne.
L’événement Les cafés du rock Méobecq a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne
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