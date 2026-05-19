Méobecq

Fable maritime et correspondance de voyage

Route de Neuillay Méobecq Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez Voyagez entre correspondance de voyage par les enfants de l’école de Méobecq et la fable martime lecture théatralisée par Francis Labbaye. Un voyage entre humour et gravité au fil des flots.

A la façon de Georges Perec, les enfants de l’école de Méobecq présenteront les textes de correspondance réalisés en atelier d’écriture avec Marie Christine Proteau et mis en scène pour annoncer la fable maritime joué par le comédien Francis Labbaye.

Un voyage entre humour et gravité au fil des flots. .

Route de Neuillay Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 47 47 19 mproteau@orange.fr

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English :

Come and travel between travel correspondence by Méobecq schoolchildren and a Martime fable read by Francis Labbaye. A journey between humor and gravity as the waves go by.

L’événement Fable maritime et correspondance de voyage Méobecq a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne