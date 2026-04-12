Méobecq

Concert Charb on

35 route de Buzançais Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Brenne Bar accueille un groupe pour un concert Hypnotic Blues Rock.

Il s’en est passé du temps depuis le sublime album Unboxable de Leon Newars (l’anagramme de New Orleans), sorti, hélas, à quelques mois du premier confinement, et qui n’avait pas rencontré le succès qu’il méritait largement. Vincent Pollet-Villard, Vinz, fondateur et leader du groupe, n’a pas lâché l’affaire et après The Backscratchers, formation composée avec notamment son complice et inamovible guitar-hero Florian Royo (Flo), le voici avec Charb-On pour une nouvelle expérience dans un blues plus hypnotique et sauvage. Alain Baudry les a rejoints à la batterie. .

35 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 14 brennebar@gmail.com

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English :

The Brenne Bar welcomes Fernand, who brings out all the Rock in Brel

L’événement Concert Charb on Méobecq a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne