Fête nationale à Méobecq

Route de Neuillay Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Après-midi jeux, repas et Feu d’artifice au stade municipal de Méobecq au cœur de la Brenne le 13 juillet.

Des jeux extérieurs et un repas Paella seront proposés par Familles rurales avant le départ pour la retraite au flambeaux suivi du traditionnel feu d’artifice au stade municipal de Méobecq au cœur de la Brenne. .

Route de Neuillay Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 15 meobecqmairie@wanadoo.fr

Afternoon games, meal and fireworks at the municipal stadium of Méobecq in the heart of the Brenne.

L’événement Fête nationale à Méobecq Méobecq a été mis à jour le 2025-11-26 par Destination Brenne