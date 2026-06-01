Brocante semi nocturne Méobecq
Brocante semi nocturne Méobecq samedi 20 juin 2026.
Méobecq
Brocante semi nocturne
Méobecq Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes propose sa 1ere brocante semi-nocturne.
Brocante semi-nocturne avec animation vieux véhicules. Snack et bar sur place. Le soir, animation musicale avec DJ. .
Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 31 46 11
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English :
The Comité des fêtes is holding its 1st semi-nocturnal flea market.
L’événement Brocante semi nocturne Méobecq a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Brenne
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