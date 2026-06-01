Méobecq

Brocante semi nocturne

Méobecq Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes propose sa 1ere brocante semi-nocturne.

Brocante semi-nocturne avec animation vieux véhicules. Snack et bar sur place. Le soir, animation musicale avec DJ. .

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 31 46 11

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English :

The Comité des fêtes is holding its 1st semi-nocturnal flea market.

L’événement Brocante semi nocturne Méobecq a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Brenne