Méobecq

Randonnée brâme semi-nocturne

15 route de Buzançais Méobecq Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Parcours en partie dans la foret de Lancosme, à l’écoute du brame.

Parcours autour de 12 km en partie dans les bois, écoute du brame. La plus grande discrétion sera de mise pour espérer entendre et peut être même apercevoir les cervidés, à condition d’être discret ….. Possibilité de repas à l’arrivée sur réservation. 3 .

15 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 29

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English :

Route in part in the forest of Lancosme, listening to the bellowing.

L’événement Randonnée brâme semi-nocturne Méobecq a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne