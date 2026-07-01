Visite commentée de l’église abbatiale, Ancienne abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul, Méobecq
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul · Méobecq
Informations pratiques
Visite commentée de l’église abbatiale 19 et 20 septembre Ancienne abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du monument avec la présence d’un guide : historique de l’abbaye, description architecturale
Jeu-quizz historique à l’intention des enfants.
Petit marché de produits du terroir.
Vente des publications de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Méobecq (ASPM).
Ancienne abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul 9 Rue du Portail, 36500 Méobecq, France Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire L’église abbatiale date du XIe siècle tandis que les bâtiments claustraux sont du XVe siècle. L’abbaye bénédictine fut fondée sous le règne de Dagobert (sans doute en 632) , par l’ermite Saint-Cyran. Au XVIe siècle, l’abbaye fut pillée et en grande partie détruite par les armées du prince de Condé, en 1568-1569. Les difficultés spirituelles et matérielles, conduisirent à la suppression de l’abbaye en 1673. L’église devint alors paroissiale et les bâtiments monastiques, enfermés dans une double enceinte, étaient promis à la destruction. A l’est se trouvaient les logis des officiers claustraux formés d’une série de maisons séparées, pouvant dater du XVe siècle.
Visite du monument avec la présence d’un guide : historique de l’abbaye, description architecturale
©Aspm
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