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Le breton pour les nuls, du 19e siècle à nos jours Musée de Bretagne Rennes

Le breton pour les nuls, du 19e siècle à nos jours Musée de Bretagne Rennes

Le breton pour les nuls, du 19e siècle à nos jours Musée de Bretagne Rennes dimanche 19 octobre 2025.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 19 octobre 2025

Fin : samedi 9 mai 2026

Le breton pour les nuls, du 19e siècle à nos jours Musée de Bretagne Rennes 19 octobre 2025 – 9 mai 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, plouc, qui ne connaît pas de mots bretons ?

Mais savez-vous d’où ils viennent ? A travers cette petite initiation, vous découvrirez pourquoi et comment la langue bretonne a suscité un engouement à partir du 19e siècle et quelles luttes pour son avenir elle a suscité au 20e siècle ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-19T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T15:30:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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