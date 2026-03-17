Le bruissement de la terre – Exposition d’Anaïs Lelièvre Passage Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 12:00 – 18:30

Gratuit : non Entrée libre / Participation libre Tout public

Exposition Cette exposition explore les relations entre géologie, architecture et perception. L’artiste y réactive un ensemble d’œuvres qu’elle met en dialogue avec l’histoire géologique et architecturale de Nantes. À travers installations et céramiques, elle interroge le lien entre les mouvements souterrains du sous-sol et les strates des constructions humaines du sur-sol. Le visiteur est invité à déambuler à l’intérieur du Passage Sainte-Croix et à prolonger l’expérience dans le jardin. Exposition du 27 mars au 13 juin 2026 : mardi au samedi de 12h à 18h30(fermée les vendredis 1er et 8 mai, et jeudi 14 mai 2026) + Vernissage jeudi 26 mars 2026 à 18h30

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/exposition-le-bruissement-de-la-terre-anais-lelievre/



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