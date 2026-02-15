Le C.L.A.N, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Le C.L.A.N Samedi 18 avril, 15h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Retrouve-nous à la médiathèque pour partager tes lectures, découvrir de nouveaux livres et échanger avec d’autres jeunes lecteurs. Le C.L.A.N. – Club Amateur de Nouveautés – est un espace participatif dédié aux passionnés de lecture.

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 67 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Tu as entre 8 et 11 ans et tu aimes lire des romans, des BD, des mangas ou des documentaires ?

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