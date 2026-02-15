Le C.L.A.N, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
Le C.L.A.N, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac samedi 18 avril 2026.
Le C.L.A.N Samedi 18 avril, 15h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Retrouve-nous à la médiathèque pour partager tes lectures, découvrir de nouveaux livres et échanger avec d’autres jeunes lecteurs. Le C.L.A.N. – Club Amateur de Nouveautés – est un espace participatif dédié aux passionnés de lecture.
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 67 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Tu as entre 8 et 11 ans et tu aimes lire des romans, des BD, des mangas ou des documentaires ?
DR
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