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AGENDA · Toulouse

LE CABARET NOIR STUDIO 55 Toulouse

samedi 31 octobre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
STUDIO 55
Adresse
55 Avenue Louis Breguet
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif réduit

Toulouse

LE CABARET NOIR

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 21:00:00
fin : 2026-10-31 22:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Halloween ! Spectacle d’improvisation. Tout public à partir de 10 ans.
Quand vos cauchemars deviennent nos histoires…
Pour d’Halloween, le Grand i Théâtre vous propose de faire la part belle à vos imaginaires en s’inspirant de vos rêves les plus loufoques comme de vos cauchemars les plus sombres afin d’en improviser des histoires et des saynètes teintées d’humour, de tendresse et de folie. En hommage à l’univers de Tim Burton, venez vivre une soirée enchanteresse de noirceurs et de poésie. 20  .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Halloween! Improvisational show. Suitable for all ages 10 and up.

L’événement LE CABARET NOIR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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