« Le Cadre noir » – Conférence par Alix DE SAINT-ANDRÉ Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes
« Le Cadre noir » – Conférence par Alix DE SAINT-ANDRÉ Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes mardi 12 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 14:30 – 16:00
Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public
Plus d’infos à venir. Alix de Saint-André est une journaliste et écrivaine française, connue pour ses chroniques à la télévision et ses écrits variés, allant du polar à l’essai, en passant par des récits autobiographiques.
Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes 44000
https://www.univ-nantes.fr/
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