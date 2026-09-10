Le café coups de cœur, Médiathèque Fabre, Toulouse

Informations pratiques

Le café coups de cœur 26 septembre – 19 décembre, certains samedis Médiathèque Fabre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Samedi 26 septembre 10h30

Samedi 21 novembre 10h30

Samedi 19 décembre 10h30

Le café coups de cœur

En quelques mots, le Café Coups de Cœur est un temps d’échange et de partage sur ce qui vous a enthousiasmé récemment. Sentez-vous libre d’amener un roman, un essai, un ouvrage documentaire, une bande dessinée, un film ou même une musique.

Durée : 1h30

De 16 à 99 ans

Sur inscription au 05 81 91 77 01 ou par mail à BM.FABRE@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 77 01 »}, {« type »: « email », « value »: « BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}]

Partagez vos pépites du moment (Littérature, cinéma, musique…).