Le café coups de cœur, Médiathèque Fabre, Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Fabre · Toulouse
Informations pratiques
Le café coups de cœur 26 septembre – 19 décembre, certains samedis Médiathèque Fabre Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00
- Samedi 26 septembre 10h30
- Samedi 21 novembre 10h30
- Samedi 19 décembre 10h30
Le café coups de cœur
En quelques mots, le Café Coups de Cœur est un temps d’échange et de partage sur ce qui vous a enthousiasmé récemment. Sentez-vous libre d’amener un roman, un essai, un ouvrage documentaire, une bande dessinée, un film ou même une musique.
Durée : 1h30
De 16 à 99 ans
Sur inscription au 05 81 91 77 01 ou par mail à BM.FABRE@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 77 01 »}, {« type »: « email », « value »: « BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}]
Partagez vos pépites du moment (Littérature, cinéma, musique…).
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