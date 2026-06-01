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Le Café Gourmand SELLIÈRES Salle des associations Sellières

Le Café Gourmand SELLIÈRES Salle des associations Sellières

Le Café Gourmand SELLIÈRES Salle des associations Sellières jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Salle des associations

Adresse : 5167A Rue Jean Moulin

Ville : 39230 Sellières

Département : Jura

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sellières

Le Café Gourmand SELLIÈRES

Salle des associations 5167A Rue Jean Moulin Sellières Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 09:30:00
fin : 2026-07-02 11:30:00

Date(s) :
2026-06-18 2026-07-02 2026-07-16

Le Café Gourmand, c’est un rendez-vous convivial et itinérant proposé par l’Espace de Vie Sociale de Bresse Haute Seille. Un moment pour se rencontrer, échanger, créer du lien et monter des projets ensemble. Chaque café se garnit d’activités choisies par les participants papote, balade, jeux, bien-être, cuisine… Associations et partenaires du territoire y sont mis en avant. Sans inscription, ouvert à tous.   .

Salle des associations 5167A Rue Jean Moulin Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 86 00 98  evs@bressehauteseille.fr

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English : Le Café Gourmand SELLIÈRES

L’événement Le Café Gourmand SELLIÈRES Sellières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu

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