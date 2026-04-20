Sellières

Fête de la pomme, 40 ème édition

Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

La Fête de la Pomme de Sellières est un événement convivial et traditionnel qui célèbre le terroir local autour de la pomme, à travers animations, dégustations, musique et moments de partage intergénérationnels. .

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté comfetessellieres@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la pomme, 40 ème édition

L’événement Fête de la pomme, 40 ème édition Sellières a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu