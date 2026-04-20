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Fête de la pomme, 40 ème édition Sellières

Fête de la pomme, 40 ème édition Sellières samedi 10 octobre 2026.

Ville : 39230 Sellières

Département : Jura

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Sellières

Fête de la pomme, 40 ème édition

Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

La Fête de la Pomme de Sellières est un événement convivial et traditionnel qui célèbre le terroir local autour de la pomme, à travers animations, dégustations, musique et moments de partage intergénérationnels.   .

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté   comfetessellieres@laposte.net

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English : Fête de la pomme, 40 ème édition

L’événement Fête de la pomme, 40 ème édition Sellières a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu

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