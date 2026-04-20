Fête de la pomme, 40 ème édition Sellières
Fête de la pomme, 40 ème édition Sellières samedi 10 octobre 2026.
Sellières
Fête de la pomme, 40 ème édition
Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
La Fête de la Pomme de Sellières est un événement convivial et traditionnel qui célèbre le terroir local autour de la pomme, à travers animations, dégustations, musique et moments de partage intergénérationnels. .
Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté comfetessellieres@laposte.net
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English : Fête de la pomme, 40 ème édition
L’événement Fête de la pomme, 40 ème édition Sellières a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu
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