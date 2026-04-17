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Marche Octobre Rose Rendez vous dans la cour de la mairie Sellières

Marche Octobre Rose Rendez vous dans la cour de la mairie Sellières samedi 17 octobre 2026.

Lieu : Rendez vous dans la cour de la mairie

Adresse : 18 Rue des Deux Ponts

Ville : 39230 Sellières

Département : Jura

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif réduit Tarif jeunes

Sellières

Marche Octobre Rose

Rendez vous dans la cour de la mairie 18 Rue des Deux Ponts Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Marche Octobre Rose !
Rendez-vous dans la cour de la mairie.
Marche de 5 à 6 km, accessible à tous.
L’intégralité des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer.   .

Rendez vous dans la cour de la mairie 18 Rue des Deux Ponts Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté   suzaug.buisson@orange.fr

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English : Marche Octobre Rose

L’événement Marche Octobre Rose Sellières a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu

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