Marche Octobre Rose Rendez vous dans la cour de la mairie Sellières

Sellières

Marche Octobre Rose

Rendez vous dans la cour de la mairie 18 Rue des Deux Ponts Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Marche Octobre Rose !

Rendez-vous dans la cour de la mairie.

Marche de 5 à 6 km, accessible à tous.

L’intégralité des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer. .

Rendez vous dans la cour de la mairie 18 Rue des Deux Ponts Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté suzaug.buisson@orange.fr

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English : Marche Octobre Rose

L’événement Marche Octobre Rose Sellières a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu