Marche Octobre Rose Rendez vous dans la cour de la mairie Sellières
Marche Octobre Rose Rendez vous dans la cour de la mairie Sellières samedi 17 octobre 2026.
Sellières
Marche Octobre Rose
Rendez vous dans la cour de la mairie 18 Rue des Deux Ponts Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Marche Octobre Rose !
Rendez-vous dans la cour de la mairie.
Marche de 5 à 6 km, accessible à tous.
L’intégralité des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer. .
Rendez vous dans la cour de la mairie 18 Rue des Deux Ponts Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté suzaug.buisson@orange.fr
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English : Marche Octobre Rose
L’événement Marche Octobre Rose Sellières a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu
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